Show de maturidade: Cauã Reymond, Mariana Goldfarb e Grazi Massafera acompanham Sofia em ensaio de moda

Filha do casal teve o apoio até da madrasta na hora de posar para a Harper’s Bazaar kids

Nada melhor que ter pais bem resolvidos para criar uma criança sem estresse. Cauã Reymond e Grazi Massafera dão um show quando o assunto é a criação da filha Sofia, que vive muito próxima a sua madrasta, Mariana Goldfarb. Os três foram juntos prestigiar Sofia no seu primeiro ensaio de moda.

A foto gerou um tumulto na internet e eu não poderia deixar de vir comentar com vocês. “Minha obra de arte”, declarou Grazi. Enquanto Cauã escreveu: “Dia de rainha do maior amor do mundo”.

E não é brincadeira, mas o que poderia sair da junção de Grazi e Cauã? Sofia arrasa para as câmeras e os registros da mãe não deixam mentir, que a pequena musa nasceu para brilhar e se depender dos pais a carreira vai longe.

Dá para acreditar que Cauã e Grazi ficaram juntos por 6 anos? Meu Deus, nem eu pensei que tivesse passado tudo isso. Hoje o ator está casado com Mariana, desde 2019, em que trocou os votos em uma celebração íntima. Goldfarb não deixa de expressar seu carinho e admiração por Grazi.