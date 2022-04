”Quando eu arrumar uma namorada vou deixar você pegar”, dispara fã de Cauã Reymond para galã

“Ser boi pra tu é fácil”, disse o homem que ficou encantado com a beleza do ator

Não julgo, porque faria igual (risos). Quem não fica de boa aberta com tamanha beleza de Cauã Reymond deve estar em Marte. Um fã teve a melhor reação de todas ao encontrar Cauã pelas ruas do Rio de Janeiro, que também ficou encantado com a beleza do galã.

“Você é muito bonito mesmo, quando eu arrumar uma namorada vou deixar você pegar, ser boi pra tu é suave”, disparou o fã, fazendo Cauã rir muito de toda a situação.

Primeira de muitas que virão

Logo de cara atuar com esse cara Cauan Reymond muito feliz 😁 pic.twitter.com/sF1LimT7XO — Maneirão ♊ (@amaneirao) April 10, 2022

O ator fala que é casado, mas deixa escapar as risadas no momento épico. Certeza que essa será uma das histórias que o carioca vai lembrar para sempre. A gente ama ver tudo do lado de cá.