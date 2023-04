Cauã e Mariana: Relação subiu no telhado há dois meses

Ator queria manter o término e sua vida pessoal em segredo da mídia, mas sua ex-esposa passou o carro na frente dos bois e disparou o término na web

O desenrolar da história de Cauã Reymond e Mariana Goldfarb vai longe e cada dia mais as minhas fofoqueiras fazem novas descobertas. A novidade do dia é que a relação dos dois parece ter apresentado problema desde que ele precisou fazer uma viagem por quase dois meses para o interior do Mato Grosso do Sul.

A viagem aconteceu para gravação da novela ‘Terra e Paixão’ e aconteceu durante os meses de fevereiro e março. O ator teria pedido que sua esposa não revelasse nada para não aumentar o bafafá diante do seu personagem na novela e não trazer a vida íntima dos dois à tona.

Como sabemos, Goldfarb não seguiu com sua parte do acordo e soltou na web o término do ator sem ao menos ter uma conversinha com ele. Eita!