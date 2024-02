Catia Fonseca está horrorizada com as notícias sobre saúde de Mamma Bruchetta

Minha gente, a apresentadora Catia Fonseca aproveitou um espaço do Melhor da Tarde, da Band, para falar sobre o estado de saúde de Mamma Bruschetta. A comentarista do canal paulista está tratando desde o começo do ano um quadro de pneumonia e está afastada da televisão.

“Teve uma avalanche de gente falando que a Mamma estava passando mal, que ela estava com um problema de coração, que o coração dela estava fraco, que era gravíssimo. Eu falo com a Mamma todos os santos dias. No final de ano ela teve uma pneumonia muito forte e foi ao hospital com uma arritmia”, explicou a apresentadora.

A comunicadora ressaltou que Mamma está passando por uma série de procedimentos devido a um câncer de esôfago e os médicos acharam que a melhor opção seria mantê-la internada. “Inicialmente ela ficou na UTI por uns dias até que os médicos tivessem certeza do quadro dela. Não é um quadro simples, é complexo. Nesse processo todos os médicos resolveram levar ela para o quarto. Falaram que dessa vez ela só vai sair quando estiver ótimo”, afirmou.

E também comentou que os médicos acreditam que Mamma Bruschetta deve receber alta em breve. “[Falaram] Como se ela estivesse morrendo. É muito cruel fazer isso, a família dela ficou ligando para ela. Ela está se reestabelecendo. As pessoas deveriam respeitar as outras quando elas estão acamadas e ligar para a pessoa e perguntar como ela está. Ela está cada dia melhor, não está em um processo grave. Os médicos diziam antes do Carnaval que logo após ela provavelmente receberia alta e tudo continua do mesmo jeito”, pontuou.

Segundo o assessor de Mamma Bruschetta, Thiago Nielsen, ela está fazendo exames e segue sem previsão de alta. “Mamma agora precisa perder líquido, porque está muito inchada, e o coração não está conseguindo bombear sangue para o corpo. Os médicos estão fazendo o controle dos líquidos, porque ela tem que eliminar mais líquido do que ingere. Mas ela está bem, só ainda não tem previsão de alta”, contou ele em conversa com a Quem.