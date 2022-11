Cássia Kis participa de nova manifestação pró Bolsonaro no Rio

Atriz foi até o centro do Rio de Janeiro se juntar aos manifestantes neste domingo (06)

Ninguém segura Cássia Kis! Mesmo a atriz recebendo gelo dos seus amigos de elenco em ‘Travessia’, ela não se calou e vai atrás dos protestos no Rio de Janeiro para apoiar o seu candidato que levou a pior no resultado das urnas no segundo turno. Cássia apareceu neste domingo ao lado de bolsonarista em protesto contra o resultado das urnas. Na ocasião, ela ainda apareceu com a camiseta: “Aborto não” e segurando um terço.

Vale lembrar que esta não é a primeira vez que a atriz vai nas manifestações, porque ela já rezou o terço junto aos manifestantes e aplaudiu o ato.

O nome da atriz começou a aparecer nos holofotes após uma live problemática em que ela ataca a comunidade LGBTQIA+. “Não existe mais o homem e a mulher, mas mulher com mulher e homem com homem. Essa ideologia de gênero que já está nas escolas. Eu recebo as imagens inacreditáveis de crianças de 6, 7 anos se beijando, onde há inclusive um espaço chamado ‘beijódromo’ ou algo assim. Que eu saiba homem com homem não dá filho, mulher com mulher também não dá filho. Como a gente vai fazer?”, afirmou.