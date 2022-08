’Casos de Família’ chega ao fim no SBT após 18 anos no ar

Um marco da televisão brasileira, um verdadeiro clássico dos barracos da tarde. Segundo o Notícias da Tv, o SBT irá tirar o ‘Casos de Família’ do ar no próximo dia oito de setembro. O programa está há 18 anos na grade e devido ã baixa audiência será extinto. Segundo o site a apresentadora Christina Rocha continuará na emissora.

“A Assessoria de Comunicação informa que o SBT irá suspender as gravações do programa Casos de Família a partir desta semana. A emissora informa que o programa poderá voltar em 2023, com nova temporada e novas histórias. No horário da atração serão exibidas novelas. Casos de Família ficará no ar até 7 de setembro”, publicou o site.