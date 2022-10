Casimiro rebate montagem de Carlos Bolsonaro: “Dia 30 meu voto é 13”

Foto do youtuber com balões de número 22 foi disseminada na internet pelo filho de Jair Bolsonaro e Casimiro repudiou o ato publicamente

“Dia 30 meu voto é 13”, escreveu Casimiro em um tweet depois de todo o bafafá que rolou de uma foto fake dele segurando balões com o número 22. Acontece que a foto é uma montagem disseminada pelo filho de Bolsonaro, Carlos. Nas redes sociais, o youtuber repudiou o ato do parlamentar e ainda disse que ele não tem autorização para uso da sua imagem.

“Assim que acordei vi a montagem tosca feita com o intuito de enganar o eleitor a uma semana do 2º turno. Repudio a utilização da minha imagem sem autorização para fins eleitorais e reafirmo minha posição de insatisfação com o atual governo. Como sabem, dia 30 eu voto é 13”, escreveu ele.

Na foto postada nas redes sociais de Casimiro, ele segura balões com o número 29 e não 22. Afe!