Casamento de Hytalo Santos: conheça o influenciador que deu Iphone 15 para os convidados de seu casamento

Genteeeeee, vocês lembram do Hytalo Santos, aquele influenciador que virou assuntos nas redes sociais por ter mandado um Iphone 15 Pro Max junto com o convite da cerimônia para cada convidado? Pois bem, nesta sexta-feira(1), o casório do influencer paraibano com o cantor Euro foi o assunto mais comentado na web.

Parece que na cerimônia aconteceu na última quinta-feira (30), ele se queixou de que o casamento estava com pouquíssimos convidados. “Cheguei. Só quem não chegou foram os convidados”, comentou, em uma publicação feita em seu Instagram. “Chegaram alguns. Mas todo mundo não chegou. E eu não posso perder tudo que eu gastei, que era para o pôr-do-sol”, reclamou ele, na sequência.

Apesar da cerimônia ter sido reservado apenas para familiares e amigos próximos. Famosos como Virgínia e Zé Felipe, Camila Loures, Melody e vários outros que foram convidados não compareceram ao evento. Apenas Deolane Bezerra e Tainá estavam presentes.

Milionário, o influenciador revelou ao jornal Extra que gastou mais de R$ 700 mil nos convites e cerca de R$ 4 milhões no casamento. Hytalo Santos é natural de Cajazeiras,no interior da Paraíba. Com mais de 12 milhões de seguidores no Instagram, o criador de conteúdo ficou famoso por vídeos de dancinha.