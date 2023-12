Casal Viih Tube e Eliezer escolhem Vila Do Patto para o seu almoço de domingo com família

Restaurante tem ganhado destaque nacional pelo seu complexo de lazer e pela alta performance gastronômica.

Localizado em São Roque, interior de São Paulo, o restaurante que virou refúgio paulistano atraiu nada mais nada menos que uns dos maiores influencers do país. O casal Viih Tube e Eliezer, ela com seus 34 milhões de seguidores e ele com 3,8 milhões. Eles passaram o domingo (17) no complexo gastronômico que nada mais é que uma vila que tem muita natureza, lazer e obviamente, quitutes deliciosos que produzida no local, desde os pães, as massas, etc e ainda tiveram o privilégio de assitir uma apresentação de dança no local. Tem restaurante português, italiano, padaria, grelhados, sorveteria e até área infantil. Confesso que fiquei com água na boca ao ver uma posta de bacalhau maravilhosa no almoço deles e aquele sorvete? A dieta que lute, meus amores.

Os pais da pequena Lua tiveram esse “vale almoço” junto do pai da influenciadora, Fabiano Moraes e sua esposa Salete e mais alguns familiares. E também fizeram foto com os donos do local e agradeceram por toda a experiência que tiveram no local.

O Vila Don Patto é uma excelente opção de parada na Rota do Vinho em São Roque para passar mais tempo com a família – enquanto você degusta vinhos, petisca e curte a paisagem, a criançada aproveita para se divertir no enorme Playground. Chegando lá você irá se deparar com diversos ambientes, como por exemplo, Adega, Emporio, Artesanato, Barco Cenográfico, Sorveteria, Cafeteria, Redário, Playground, Heliponto, Boulangerie para comprar pães artesanais, além dos restaurantes Português e Italiano e para melhorar ainda mais, o complexo conta com uma área verde com uma espetacular vista para as montanhas.