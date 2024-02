Casal se veste de ‘As Branquelas’ e ganha concurso no Navio da Xuxa: “Queríamos estar exatamente iguais ao filme”

Lucas Nogueira, criador de conteúdo para o YouTube, e Rafael Piccinini, ator e influenciador, levaram o prêmio de fantasia mais criativa no cruzeiro

Eu fiquei obcecada pelas fantasias das festas do Navio da Xuxa e mandei logo mensagem para os meus amigos, o casal muso Lucas e Rafael, para saber detalhes da noite de festa que teve. Os dois levaram o prêmio de segundo lugar de melhor fantasia ao encararem o papel de ‘As Branquelas’.

“Durante as festas entregamos looks diferenciados de acordo com o tema. Todos os artistas e o público ficavam na expectativa do que íamos vestir no dia seguinte porque os looks eram realmente diferentes. No dia anterior no show da Pabllo Vittar tivemos a informação que a festa do dia seguinte, que seria a fantasia, o vencedor ganharia um prêmio, 1 cabine do Numanice, da Ludmilla, essa notícia deixou a gente ainda mais ansioso na entrega da nossa fantasia”, disse ele em entrevista exclusiva para a coluna.

Lucas ainda contou que ele e seu namorado assistiram várias vezes ao filme e que investiram para que a fantasia não ficasse caricata, mas sim algo que realmente parecesse com o filme. Juntos, eles demoraram 5 horas para caracterização. “Quando saímos do quarto, já começaram a nos parar para fazer fotos e vídeos, todos ficaram muito contentes e alegres, ao ponto de falarem que pareciam que estavam vendo o filme ou que elas tinham acabado de chegar no Brasil”, contou.

“Foi uma competição bem acirrada, a torcida estava bem igual, na hora da emoção não ouvi se teve primeiro ou segundo lugar, mas nos stories que marcaram a gente colocaram o ranking dizendo que “As Branquelas” foi em primeiro e a “Canoa da Mara Maravilha” em segundo, mas a ordem não muda absolutamente nada do quanto foi incrível todas as fantasias e o quanto nos divertimos com o público”, finalizou.