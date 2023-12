Casal de influenciadores é preso em Fortaleza por promover jogo do Tigrinho

Skarlete Melo e Erick Costa foram presos, nesta sexta-feira (15), em um hotel luxo em Fortaleza.

Minha gente, olhem só esse babado fortíssimo que uma amiga minha lá do Ceará mandou para o meu Whatsapp agora a pouco. Parece que o casal de influenciadores Skarlete Melo e o marido dela, Erick Costa, que são conhecidos por divulgar jogos de azar, foram presos em Fortaleza, nesta sexta-feira (15).

Segundo a Polícia Civil de Fortaleza (CE), eles suspeitam que o casal seja os líderes de um esquema de pirâmide financeira envolvendo Fortune Tiger, conhecido como ‘Jogo do Tigrinho’, que é considerado ilegal no Brasil. Eles estavam na capital cearense para o lançamento de uma nova plataforma de jogos de azar e foram detidos em um hotel de luxo. Essas informações são do portal G1.

Em setembro de 2022, Skarlete virou alvo de uma operação da Polícia Civil do Maranhão (PCMA). Na época, a Justiça do Maranhão mandou bloquear R$ 8 milhões da conta bancária da influencer. Um carro importado, avaliado em R$ 299 mil, teria chamado a atenção das autoridades após ter sido ofertado como prêmio de uma rifa. Nas redes sociais, ela disse que para ganhar o veículo poderiam ser feitos lances a partir de R$ 0,60.

Skarlete acumula mais de 400 mil seguidores nas redes sociais. Já Erick 160 mil seguidores. O casal ostenta vida de luxo publicando registros em viagens.