Casada, Débora Peixoto revela gravidez após gravar conteúdo adulto com outro homem: “Fiquei abalada”

Situação inusitada! Gente, estava caminhando pela faixa de areia da praia do Leblon, quando uma amiga me parou para contar sobre um caso incomum que uma influenciadora de conteúdo adulto, e que é casada, está vivenciando: ela ficou grávida de outro homem após gravar vídeos para maiores. Amores, confesso que até fiquei sem argumentos.

Acontece que a influenciadora de vídeos para maiores, Débora Peixoto, usou as redes sociais para compartilhar a situação inusitada que lhe aconteceu: apesar de estar casada, ela engravidou enquanto gravava vídeos adultos com outro homem.

A digital influencer revelou que, após sentir alguns sintomas incomuns, optou por realizar um teste de gravidez e foi surpreendida pelo resultado.

“Senti meu corpo diferente, com sintomas que não eram comuns. Decidi fazer o teste de gravidez e veio o positivo. Algumas pessoas chegaram a sugerir o aborto, dizendo que esse filho não deveria nascer por ter sido concebido durante uma gravação. Fiquei muito abalada com isso”, explicou Débora.

Esposa de Anderson Peixoto há mais de 10 anos, Débora contou que, ao informar sobre a gestação para o marido, ele ficou desnorteado e sugeriu o divórcio.

“Ele ficou muito abalado e, num primeiro momento, chegou a pedir a separação. Foi um choque para nós dois. Mas, com o tempo, conseguimos conversar e estamos tentando lidar com essa nova fase juntos”, ressaltou.

Com a compreensão de Anderson, Débora garantiu que está aceitando a situação dentro de suas limitações.

“É um momento novo, inesperado, mas estou bem e sendo muito acolhida pelo meu marido e pela minha equipe. Agora é reorganizar as coisas com responsabilidade”, ponderou.

De acordo com a influencer, a última gravação de conteúdo adulto foi realizada com o espanhol Maximo Garcia e afirmou que ele está ciente do caso: “É o que está me confortando no momento”, completou.