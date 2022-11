Cartão de Viih Tube é negado em Nova York: “A gente tinha gastado demais”

Viih e Eliezer estão fazendo as compras em Nova York e aproveitam o tempo para fazer o enxoval da filha em Miami

Lua, a filha de Elie e Viih Tube nem chegou, mas já deve estar se divertindo com os perrengues do casal na gringa. Depois de comprar passagens erradas, Eliezer se divertiu com o cartão da amada não passando em uma das lojas de Nova York. O momento ficou registrado nos stories e ele conta que ela nunca passou por isso, mas sempre tem a primeira vez, né?

“De duas, uma. Ou a gente estourou o limite do cartão, ou a operadora de crédito descobriu que a gente está gastando muito e não tem como pagar”, disse o Eliezer. A influenciadora também confessou: “Eu disse que a gente tinha gastado demais”.

Viih ligou para o banco que logo resolveu a situação, mas em momento algum os dois perderam a cabeça e mostraram desespero para os fãs que os seguem nas redes sociais.