Carolina Dieckmann descobriu que ficaria careca em capa de revista

Diretor ainda propôs que ela não raspasse a cabeça e ficasse 2h na maquiagem todos os dias

Minhas noveleiras de plantão foram à loucura com a entrevista de Carol Dieckmann no podcast ‘Quem Pode, Pod’. A loira contou sobre a famosa cena em que sua cabeça foi raspada. A musa ainda deu detalhes dizendo que ficou sabendo que rasparia a cabeça pelas capas de revistas, mas que o diretor deu a opção de driblar o público com maquiagem.

“O diretor me disse que, se eu não quisesse, ele tinha um profissional em standby pra me maquiar, seria duas horas por dia. Mas daí pensei: ‘nossa, não, raspa a minha cabeça’”, disse a atriz.

A loira ainda disse que o papel de Camila em ‘Laços de Família’ a fez entender que era isso que ela queria fazer de sua vida. “Eu ficava magra, ficava sem comer porque eu queria parecer doente sem maquiagem. Eu entrei em uma onda que quando acabou a novela eu falei: ‘Entendi, é isso que quero fazer da minha vida!’”, revelou a atriz.