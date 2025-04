Carlo Acutis, ‘padroeiro da internet’ que teve milagre reconhecido no Brasil, será canonizado em 27 de abril.

Gente, acabei de assistir aqui na minha TV de 98 polegada sobre uma chamada do Fantástico (TV Globo) que vai ao ar na noite de hoje (20) e irá falar sobre a canonização do Santo do Novo Milenio.

Conhecido nas redes sociais como o “Padoreiro da Internet”, o italiano Carlos Acutis será canonizado no dia 27 de abril e essa notícia acabou surpreendendo muita gente pela velocidade com que aconteceu. Geralmente, o processo para alguém ser declarado santo pela Igreja Católica pode levar décadas ou até séculos para acontecer. No caso de Acutis, o seu testemunho de fé e o impacto nos jovens fizeram com que esse caminho fosse mais rápido.

De acordo com as normas do Dicastério das Causas dos Santos, o processo de canonização só pode ser iniciado após cinco anos da morte da pessoa. Essa espera serve para que a emoção do momento não influencie a avaliação.

Carlo Acutis faleceu em 2006 aos 15 anos e no ano de 2013, seu processo de beatificação foi iniciado com o aval do Papa Francisco. Em 2018, o italiano foi declarado Venerável e em 2020, com a aprovação do milagre atribuído à sua intercessão – a cura de um menino com uma doença rara no Brasil – ele foi beatificado.

O caso dele é único também pela sua atuação no mundo digital. Conhecido como o “ciberapóstolo da Eucaristia”, ainda em vida, Carlo criou um site dedicado a milagres eucarísticos. Ele tinha a seguinte missão: mostrar que Jesus está realmente presente na Eucaristia.

Como costumava dizer em uma de suas frases mais conhecidas: “A Eucaristia é a minha estrada para o céu.”