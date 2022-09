Carlinhos Maia se afasta da internet devido a síndrome do pânico

O humorista conta que o seu caso se agravou após o assalto em seu apartamento.

Na noite de ontem (15), o ator e humorista Carlinhos Maia, comunicou em suas redes sociais que se afastará da internet para focar em seu tratamento contra a síndrome do pânico. “Agora vou tirar um tempo para mim, porque não estou 100% (… ) Vou tirar esses dias para ficar tranquilo, para me recuperar, para ficar 100% e aí a gente volta com tudo”.

O alagoano afirma que foi diagnosticado já há alguns anos, mas que após o assalto em seu apartamento, em maio deste ano, o caso se agravou. “Tenho síndrome de pânico há muitos anos já, não fico falando toda hora para vocês. E desde o negócio do assalto, isso aumentou”.

Durante uma de suas crises, em 2021, o humorista chegou a perder 12 quilos, além de ter ficado completamente trancado em casa, sem forças para sair.