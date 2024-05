Carlinhos Maia rebate críticas por não se posicionar em relação a tragédia do Rio Grande do Sul 

Amores, vocês sabem que a internet não perdoa, principalmente quando se trata de um assunto tão importante quanto o que está acontecendo no Rio Grande do Sul. E é óbvio que o silêncio do influenciador Carlinhos Mais diante disso causaria um baita bafafá.

Contudo, ao ser criticado por internautas por estar se mantendo em silêncio, Carlinho utilizou as suas redes sociais para dar um “chega pra lá” nós mesmo, afirmando que o público deveria estar cobrando o público e não ele.

“Para mim e para as 500 famílias diretas que estão trabalhando em tudo isso aqui [o reality show] é trabalho. Então entendam de uma vez por todas que vocês devem cobrar ao governo! A gente faz o que a gente quer fazer, porque a gente tem humanidade”, iniciou o influenciador, que completou: “Eu vou parar para ficar sofrendo por algo? Eu prefiro estar fazendo meu trabalho e poder ter dinheiro para ajudar”.