Crise no casamento ou efeito dos remédios? Carlinhos Maia desabafa: “No fim estamos sempre só”

Humorista postou vídeos de Lucas, seu esposo, em festa e disparou que o marido estava se divertindo

Eita, meus leitores, de polêmica em polêmica a gente vê que o casamento de Carlinhos Maia não tem passado por um momento muito fácil. Depois da invasão e roubo no apartamento do casal ainda mais kikiki gerou-se em torno do casamento dos dois. Ontem (05) o humorista postou um vídeo do marido, Lucas Guimarães, em uma festa e ainda disparou que no fim está sempre só.

“Pelo menos alguém tá se divertindo né kkk”, escreveu Carlinhos no story do vídeo de Lucas. No outro story o humorista escreveu: “No fim estamos sempre só”. Ambos os stories foram apagados depois de um tempo, mas no material postado pelo Gossip do Dia conseguimos ver o que Carlinhos postou.

Depois de um tempo Maia apareceu e disse que seu marido ia ser padrinho de casamento e que tudo que ele tinha postado foi em tom de brincadeira. O humorista não deixou de acalmar os fãs dizendo que estava tudo bem e ressaltou que o uso de remédios estava deixando-o grogue.

Não faz muito tempo que Lucas participou do podcast ‘PodDelas’ e revelou que o casal estava enfrentando dificuldades, afinal, Carlinhos não aceitava Lucas querer virar ator e estar morando em São Paulo para estudar as artes. Estava ruim, mas agora parece que piorou.