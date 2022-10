Carlinhos Maia expõe mensagem de seguidora: “Vá Morar em São Paulo ou no inferno”

Influenciador foi atacado depois de declarar seu voto no candidato Lula

Se não está fácil para nós, imagine para Carlinhos Maia que depois de declarar seu voto no candidato Lula começou a receber ataques nas redes sociais dos seus seguidores que apoiam Bolsonaro. Nas mensagens expostas pelo influenciador, podemos ver que a seguidora chega a mandar ele para o inferno e diz que era para ele ter ido para a Febem.

“Ta repreendido todo esse ódio, tá repreendido toda essa maldade, o nível das mensagens que venho recebendo…”, escreveu ele.

“Não volte nunca mais, vá morar em São Paulo ou no inferno. Que opena que pessoas de um coração gigante cripu você, era oara você ter ido para Febem. Que a síndrome do pânico acompanhe você todos os dias”, escreveu nas mensagens do Instagram.