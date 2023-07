Carlinhos Maia detona Yarley após comentário sobre a A Fazenda: “Uma pessoa que bota umas unhas enormes, parecendo o Wolverine, e bota uma saia rosa rodada horrorosa, pensando que é a Barbie”

Após a repercussão do vídeo, Yarley reconheceu o seu erro e explicou o que realmente queria ter dito.

Eu amo um quebra pau! Amores, recentemente, o influenciador Yarley causou na internet após afirmar que todos aqueles que aceitam participar do reality show a A Fazenda, são pessoas flopadas e esquecidas da mídia. Diante disso, através de um vídeo, o também influenciador Carlinhos Maia, que já participou do programa, refutou o comentário de Yarley e detonou o influenciador.

“Eu me senti afetado com o que você falou porque eu sou um ex-participante da A Fazenda. Pra mim uma pessoa esquecida da mídia e flopado é você, porque, uma pessoa que bota umas unhas enormes, horrorosas, parecendo o Wolverine para chamar a atenção na internet, é uma pessoa que está querendo mídia. Você!”, iniciou Carlinhos.

E ele não parou por aí, aproveitando o hype do filme da Barbie, o influenciador falou sobre as roupas rosas de Yarley.

“Uma pessoa que bota uma saia rosa rodada horrorosa e vai para o meio do shopping pensando que é a Barbie, sendo que não é, tá querendo o quê chamando a atenção da mídia? É uma pessoa flopada”,continuou.

Por fim, Carlinhos voltou a falar do reality que ele participou e afirmou com todas as letras que, segundo o seu próprio argumento, o Yarley seria uma ótima opção de participante para o reality.

“E segundo o seu olhar sobre a A Fazenda, você tem todos os requisitos para participar da a A Fazenda, porque você está flopado e esquecido da mídia. Inclusive você vai ficar lembrado agora, com esse vídeo”, finalizou o influenciador.

Após a repercussão do vídeo de Carlinhos, através de um comentário, Yarley reconheceu que se equivocou ao falar sobre os participantes do reality e explicou o que realmente queria ter dito.

“Vamos lá! Eu realmente me expressei errado, não quis falar que TODO MUNDO que vai é flopado não! Eu acho o programa flopado em relação e comparação ao BBB. Os maiores cases de sucesso pra mim da fazenda são A JOJO, A MIRELLA, O RICO E A DEOLANE, pra mim são os únicos que engajaram e fizeram uma fazenda de sucesso. Foi mal se eu falei de forma que saiu errado, é isso, e eu continuo achando a fazenda flopada em comparação ao BBB!!!”, declarou o influenciador.