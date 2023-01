Carlinhos Maia curte roda alternativa de reggae, cigarros e bebidas ao som de Natthanzinho

Internautas apontam que o empresário poderia estar usando loló e outros ilícitos na ocasião

Quem sou eu para julgar? Jamais quero ficar nessa posição, mas uma coisa me chamou a atenção e eu não pude deixar de dividir com minha fofoqueiras do Leblon. Carlinhos Maia curtiu uma roda de reggae com Natthanzinho e os fãs do empresário não deixaram de notar a presença de cigarros e álcool, acreditando ainda que Carlinhos estaria fazendo uso de Loló e outras substâncias.

Nos stories da conta ‘encantolucasguimares’ podemos ver Carlinhos cercado de pessoas e ao longo dos stories diversas pessoas problematizam o uso do álcool e relativiza o uso de drogas.

O vídeo foi gravado no aniversário de Lucas Guimarães, ontem (23) e Natthanzinho ainda curtiu muito nos stories da sua conta pessoal. Os stories da outra conta ainda apontam um possível novo affair do empresário e dizem que Lucas Guimarães estaria sofrendo com tudo que está acontecendo. Eu hein, tô fora!