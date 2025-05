Carlinhos Maia afirma que, Felipe Neto NÃO MERECE a fama que tem

Gente, estou aqui me recuperando do show magnifico da Lady Gaga, porque, hoje á noite, é dia de ir para a Pedra do Sol, meus amores. Eis que uma das fofoqueiras me manda um vídeo do Carlinhos Maia dando uma alfinetada em um influenciador bastante conhecido pelos internautas.

Acontece que o humorista fez um comentário bem polêmic durante sua participação no programa Sabadou com Virginia, transmitido pelo SBT neste último sábado (3). Durante o quadro “Se Beber, Não Fale”, um dos convidados pediu para Carlinhos foi solicitado ao comediante indicar uma pessoa conhecida pela mídia cuja notoriedade não seria merecida, e ele prontamente falou que era o influenciador Felipe Neto.

“Eu não tiraria a fama de ninguém, porque acho que isso é um presente de Deus. Se a pessoa brilha no contexto dela, alguma mensagem ela tem. Tem um influenciador que eu já fui na casa desse cara gravar com ele uma vez, com o maior carinho do mundo.”

Antes de revelar o nome do famoso, Maia manteve o ar de mistério: “Sempre fui uma pessoa que nunca gostei de sair da vila para gravar com ninguém, e gosto de gente que tem a mesma linguagem. Muita gente subestima o meu QI, acha que eu sou uma pessoa burra, porque eu não quero falar como eles falam.”

Então, Carlinhos seguiu com seu posicionamento: “Prefiro falar a linguagem do povo, mesmo sabendo que eu sei muito, do que ser essas pessoas diplomatas, esses demagogos, que ficam falando, falando, mas na vida você sabe que não existe isso, não tem a verdade.”

Em seguida, ele finalmente revelou que era a personalidade da mídia que não merece a fama que tem:

“Acho que ele já me citou uma seis ou oito vezes, e eu não sei por qual motivo. Porque ele é muito inteligente. É um dos pioneiros da internet, e ele não precisava ser tão cruel. Que é o Felipe Neto.”

Maia deixou claro que não costuma falar de outras pessoas: “Em nenhum momento da minha vida, se você procurar aí na internet, não tem eu citando ou falando algo de ninguém. A não ser uma briga que eu tive lá atrás com o Whindersson, porque era de trabalho. Acabou, pedi desculpas e foi! Depois disso, nunca existiu, porque eu só preciso apanhar uma vez.”

“Volta e meia, ele solta alguma coisa ou me subestima de alguma maneira. E acho que isso não é legal, cara. Não gosta de mim, acha o meu trabalho irrelevante? Vai fazer outras coisas, me deixa em paz! Quando você aponta demais o outro, algum problema tem com você. Não é normal.”