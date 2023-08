“Carla Zambelli é a jumenta ambulante deste processo”, afirma Joice Hasselmann

A ex-deputada gravou um vídeo contando detalhes sobre a delação premiada de um hacker durante a CPMI do 8 de janeiro

Joice Hasselmann atiçou o fogo da internet ao falar mais uma vez sobre Carla Zambelli no processo do 8 de janeiro. A ex-deputada não deixa de tocar no nome da polêmica e chega a chama-la de jumenta no meio de todo esse alvoroço que tem se desenrolado em capítulos bem interessantes.

“Gente, não é que o hacker colocou hoje fogo no parquinho? Durante o depoimento à CPMI do 8 de janeiro ele fez uma verdadeira delação premiada ao vivo e a cores”, inicia a jornalista.

Ao citar os envolvidos no depoimento do hacker, ela cita Bolsonaro, o próprio hacker e Zambelli. “Sempre ela, Carla Zambelli, a porta, a jumenta ambulante no meio do processo. Até o Gabeira que é um gentleman chamou a Carla de burra, ele disse que ela não tem muita massa cinzenta”, disse ela.