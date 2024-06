Caríucha recebe uma visita ilustre no hospital

Genteee, olha só quem foi visitar a Caríucha no hospital neste domingo (23). A apresentadora ficou super emocionada ao rever o diretor do Fofocalizando, Marcio Esquilo no Hospital São Luiz, onde ela continua internada se recuperando da cirurgia de emergência que precisou fazer para retirar 17 miomas uterinos.

Em suas redes sociais, Márcio mostrou para seus seguidores que visitou a amiga e que ela ficou toda emocionada com a surpresa especial. “Hoje fui visitar nossa @cariuchao ficial no hospital! Como é gratificante ver que ocorreu tudo bem e que ela está bem! Foi uma cirurgia muito séria, mas Deus é incrível e logo ela estará no palco do @fofocalizando, sendo a mulher forte e alegre que nos fez amá-la! Te amamos Cari!“, escreveu.