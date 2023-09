Cariúcha parte para cima do ex- marido de Jojo

A treta entre os dois esquentou a madrugada na sede do reality rural e também trocaram ofensas pesadíssimas.

Se teve alguém achou que haveria uma aliança entre a eterna garota da laje e o ex – militar, sinto muito informar, mas qualquer expectativa sobre isso acontecer foi com deus. Lucas Souza e Cariúcha entregaram um barraco nessa madrugada de sexta-feira (22) daqueles que os espectadores do reality rural amam assistir.

Tudo isso começou com a inimiga declarada de Jojo Todynho se meter numa conversa do ex-marido da funkeira, que ficou irritadíssimo não só com a atitude da peoa, mas também com suas acusações. E assim, os dois fizeram um barraco que desencadeou uma treta generalizada na sede e com isso, o militar virou alvo do grupinho formado pela funkeira.

Como foi que o barraco começou, Kátia? Então amores, começou assim que os paioleiros escolhidos pelo público subiram à sede, a fofoca rolou solta. Jaquelline Grohalski contou para Cezar Black que foi chamada de “burguesa” por Darlan Cunhao Laranjinha. Ao ouvir isso, Lucas resolveu dar conselhos para o ator.

O peão pediu para que o parceiro de Douglas Silva no filme Cidade de Deus (2002) não brincasse com pessoas com as quais ele não tem proximidade. Foi aí que o barraco começou: Cariúcha se intrometeu na conversa e afirmou que Lucas estava alimentando uma situação que já tinha passado.



