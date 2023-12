Cariucha fica chocada com valor pedido por Lucas Souza em processo de danos morais: “Pede pra ele o número do PIX dele que eu faço”

A cantora soltou o verbo nas redes sociais e disse que seus advogados deveriam ter confundido a quantidade de zeros, mas não

Cariucha ficou chocada com o valor da ação movida por Lucas Souza contra ela por danos morais. O influenciador pediu o valor de mil reais no processo, o que chamou a atenção de Cariucha. A artista chegou a falar com seus advogados sobre o valor e se teriam confundido a quantidade de zeros.

“Liguei pro meu advogado e falei. Doutor, o senhor não tá confundindo? Ele não quer 1 milhão? Vocês não estão vendo errado? E eles falaram que não, que era só R$ 1000. Eu disse: ‘Então faz o seguinte. Eu não vou na audiência não. Pede pra ele o número do PIX dele que eu faço. Até eu gastar o combustível do meu carro pra chegar lá, já foi mais de R$ 1000. Oh carreirista! Tô te aguardando no final da Fazenda. A gente se encontra lá porque eu não vou te encontrar na justiça não, vou fazer o PIX”, disse.

De acordo com o Splash, eles tentaram contato com o influenciador, mas não obtiveram resposta.