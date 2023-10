Cariucha é eliminada da Fazenda

A cantora foi a terceira eliminada do reality da Record e já tinha chorado um tempo antes com a possibilidade de sair da sede dos peões

Nem sempre quem quer ter a voz da sabedoria na Fazenda é quem chega até a final do reality da Record. Cariucha foi a terceira eliminada da Fazenda e já tinha até previsto o seu futuro no reality, porque tinha chorando as pitangas para o seu grupo tempos antes. Os internautas preferiram a permanência de Márcia Fu e Shay.

A funkeira recebeu apenas 9,74% dos votos do público para continuar na casa.

Vale lembrar que Cariucha foi parar na roça por causa da indicação da fazendeira Jaquelline. “Eu fui para cima das pessoas, eu não tive papas na língua, não moderei as palavras… Mas eu sou assim. Eu joguei de verdade. Não é fácil lá”, disse ela ao conversar com a apresentadora Adriane Galisteu.