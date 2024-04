Cariucha, deixa os colegas do Fofocalizando incrédulos ao montar no ex amante da Gracyanne

Socooooorrrrooo! O que foi que rolou no Fofocalizando desta segunda-feira (29)? E essa cena da Cariúcha fazendo um dos exercícios polêmicos que Gracyanne Barbosa fazia na academia com Gilson de Oliveira, personal trainer que foi apontado como ex-amante da musa fitness de Belo. Antes de tudo, a ex- Fazenda deixou claro que estava vestindo um short por baixo do vestido com o qual apresentou o programa de hoje.

O personal trainer estava dando uma entrevista para o programa e contou detalhes de seu envolvimento com a ex-mulher do cantor Belo, até Cariúcha falou que gostaria de tentar um exercício específico com o profissional de educação.

Foi aí que Cariúcha ficou de ponta-cabeça e apoiou as pernas nos ombros de Gilson, que segurou a apresentadora e pediu que ela levantasse o corpo, ficando totalmente apoiada nele. Depois dessa cena curiosa, os outros apresentadores do Fofocalizando começaram a rir e encerraram a atração chamando o Tá na Hora.