Cariucha ameaça Lucas Souza: “Se eu trouxer coisas suas lá de fora eu acabo com tudo”

A cantora contou detalhes sobre a vida do ex-marido de Jojo Todynho e pediu para ser deixada em paz revelando que foi articulada a entrada do ex-militar

Cariucha não ficou calada diante das acusações de Lucas Souza na formação da roça ontem (26). A musa revelou que ele trouxe coisas dela lá de fora para dentro do reality e pediu para que ele não puxasse sua língua que ela sabia de coisas que poderiam queimar seu filme dentro do reality. Mais tarde ela contou que ele já disse que andar com ela era queimação, pois ela andava com gays.

“Ele trouxe coisas minhas lá de fora. Se eu trouxer coisas suas lá de fora eu acabo com tudo, então deixa minha boca quieta, até para você estar aqui dentro foi articulado, me deixa em paz”, disse.

Ela ainda finalizou em conversa com os peões: “Ele trouxe uma coisa minha, ele sabe que eu trouxe tudo dele aqui pra dentro eu acabo com tudo. Andar comigo é queimação, ele falou assim para o pessoal, que não queria ser vista com a Cariucha que ela anda cheia de gays, é queimação andar com ela. Ele não desmentiu, porque ele sabe que tenho como provar isso, ele se acha”, finalizou.