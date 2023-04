Cantora acusa ex-vocalista da banda Feras do Forró de agressão

A cantora já fez o exame de corpo de delito e foi confirmado que ela foi vítima de agressões físicas.

Gente, infelizmente, mais uma vez venho trazer para vocês mais um caso de agressão contra mulher, desta vez contra a cantora Bruna Richely Silva de Souza, mais conhecida como Bruninha Charly.

A garota, de apenas 19 anos, denunciou o ex-vocalista da banda Feras do Forró, Maycon Carvalho Alvarenga, mais conhecido como Maykinho, de 38, de agredi-la fisicamente e psicologicamente.

Em entrevista à revista ‘Quem’, o advogado da cantora, Lucivan Araújo, afirmou que o exame de corpo de delito foi feito e confirmou que ela foi vítima de agressões físicas.

“O laudo do IML é claro e aponta as lesões sofridas pela Bruninha. Ela sofreu escoriações no lábio inferior e abaixo da boca, além de uma lesão avermelhada na região torácica e marcas na coxa direita e no antebraço direito. O documento ainda aponta que houve ofensa à integridade corporal por meio de ação contundente, não restando dúvidas do depoimento dela para a polícia. A Bruninha foi duramente agredida pelo Maykinho”, afirmou o advogado.

Além das agressões, Bruninha acusa o cantor de não pagar o salário combinado inicialmente.