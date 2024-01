Cantor sertanejo Ton Ferreira é encontrado morto em SP

Gente do céu, acabei de receber essa notícia de uma amiga minha lá de São Paulo. Lembram que eu contei para vocês que o cantor sertanejo Everton da Silva Ferreira, mais conhecido como Ton Ferreira,estava desaparecido após fazer um show no interior de SP.

Infelizmente, Ton Ferreiro foi encontrado morto nesta sexta-feira (12), quando completaria uma semana de seu desaparecimento. A informação foi confirmada pela esposa do músico, Andriele Stephanie.

Segundo informações concedidas pela Polícia Civil ao portal G1, o corpo do sertanejo foi encontrado num terreno baldio do bairro Cajuru I, localizado na zona leste de São José dos Campos. O caso segue em investigação.

Segundo o relato da esposa do artista à polícia, Ton saiu para cantar em um estabelecimento há uma semana. O músico teria levado o tecladista que se apresenta com ele para casa e, por volta das 4h34, fez o último contato com a esposa. Desde então, ele não foi visto ou mandou notícias.

Andriele também disse que tem sido vítima de tentativas de golpe desde que o desaparecimento do marido foi noticiado. “Além do cantor, existe um marido, um filho, um irmão e principalmente um pai! (…) É triste demais ver meu filho chorando escondido, me perguntando se o pai nunca mais voltar”, acrescentou.

O músico era conhecido na região do Vale do Paraíba, no interior de São Paulo, e já somava mais de 18 anos de carreira na música. Everton da Silva Ferreira deixa esposa e quatro filhos.