Cantor gospel Pedro Henrique tinha realizado o sonho de ser pai 2 meses atrás de sua morte

o cantor Pedro Henrique faleceu aos 30 anos após passar mal num show realizado na noite desta quarta-feira (13).

Genteeeee, eu ainda não consigo acredito na morte precoce do cantor gospel, Pedro Henrique, que faleceu após passar mal durante um show em Feira de Santana, na Bahia, na noite desta quarta-feira (13). O artista deixou esposa e uma filha de apenas dois meses de vida. A pequena Zoe nasceu em 19 de outubro deste ano, com apenas 33 semanas.

Nas redes sociais, tanto Pedro quanto a esposa, Suian Barreto, exaltavam o quanto a pequena era o resultado de um grande sonho do casal, pois sempre sonharam em ser pais. Há poucas semanas, eles celebraram o primeiro mês da filha com uma festa temática inspirada em uma fazenda, onde a pequena surgiu vestida de ovelha. Babando pela herdeira, o sertanejo sempre mostrava o quanto estava feliz com a chegada dela: “Obrigado por nos mostrar um amor que nunca antes havíamos sentido”.

Em 2021, o casal lidou com um aborto espontâneo, então a pequena também é considerada o bebê arco-íris. Na época, Pedro destacou o quanto foi doloroso lidar com a perda: “Parecia que havia aberto um buraco sob nossos pés. Nessa experiência entendi o quão doloroso é o sentimento de frustração”.