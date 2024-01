Cantor do Jeito Moleque reage ao ser zoado por erro de inglês no Encontro

O vocalista de Jeito Moleque passou vergonha no Encontro ao se aventurar na letra da música I Want It That Way, do Backstreet Boys. Acontece que Guik Albuquerque não resistiu aos vídeos que tomaram conta da web e se divertiu junto deles.

Logo depois de sair do palco, ele viu os comentários dos internautas e fez um pedido para seus colegas de banda. “Vai pagar um curso de inglês para mim?”, disse ele.

Além disso, ele contou que foi reconhecido no aeroporto após a gafe. “Estou no aeroporto e o cara me reconheceu. Com esse nível de inglês, me segurem. A partir de maio, turnê passando pela Europa, Canadá e Estados Unidos”, declarou ele, que levou a situação na brincadeira e compartilhou os memes.