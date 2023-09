Camila Queiroz sai morena do Globo e fica loira para nova novela da HBO

A atriz interpretará Sofia, a protagonista da primeira novela produzida pela HBO, ao lado de outros ex-globais.

Gentee, que mudança radical foi essa? Eu particularmente amei, afinal, quando a pessoa é linda, não há mudança que possa deixar ela feia, né? Na manhã desta segunda-feira (11), a atriz e modelo Camila Queiroz publicou em seus instagram um vídeo mostrando a sua mais nova transformação.

A gata, que sempre encantou com os seus lindos e longos cabelos castanhos, surgiu com as madeixas loiras, o que foi um baque para os seus fãs.

A mudança radical da atriz foi realizada para a preparação de sua nova personagem, na novela “Beleza Fatal”, que está sendo produzida pela HBO MAX, onde Camila interpretará à Sofia, ninguém mais, ninguém menos que a protagonista da trama.

“Minha nova era loira. Pronta para minha próxima personagem”, legendou a gata.

Além de Camila, outros ex-Globais estão com a presença confirmada para esse novo projeto da HBO, como: Giovanna Antonelli, Murilo Rosa, Vanessa Giá, Marcelo Serrado e Camila Pitanga. Confesso que estou mega ansiosa para assistir essa novela.