Camila Queiroz peita Walcyr Carrasco e Dona Globo. Resultado: De-mi-ti-da!

A atriz Camila Queiroz é demitida da Globo.

A atriz que interpreta Angel colocou uma série de exigências que não agradou nem um pouco a alta cúpula da emissora.

O que está acontecendo dentro da Dona Globo? Ela mostrou desta vez que todo mundo é substituível!? Corre pela mídia uma notícia que eu mesma fiquei em choque com a revelação e o teor… Nas redes sociais o que se fala é: Camila Queiroz está fora da Globo e não concluirá as gravações da novela exibida pela GloboPlay, Verdades Secretas 2.

A Globo se pronunciou para a imprensa e o público. O email diz o seguinte: “A atriz Camila Queiroz não faz mais parte do elenco de Verdades Secretas 2, novela em exibição no Globoplay. Impactado pelos rigorosos protocolos adotados durante a pandemia, o período de gravação da obra, previsto para terminar no último dia 10, teve que ser ampliado por sete dias. Para assinar a extensão de contrato necessária à gravação das cenas finais da novela, Camila Queiroz quis determinar o desfecho da personagem Angel e exigiu um compromisso formal de que faria parte de uma eventual terceira temporada da obra, além de outras demandas contratuais inaceitáveis.

Lembrando que Camila já esteve na mira dos comentários de que estaria fora da Globo, logo quando assinou contrato para a gravação do reality show “Casamento às Cegas” da Netflix. Na época sua assessoria se pronunciou dizendo que não eram verdades os boatos.

Babado, confusão e gritaria!

A Globo continuará com a gravação da novela, mas sem Camilla no elenco. As cenas da personagem Angel serão adaptadas.

Ihh… acho que rolou um pequeno/grande mal estar…