Camila Queiroz comemora ser lembrada como Angel depois de confusão e sua saída da Globo

Atriz conta que não vê problema em ser lembrada pela personagem e que se inspira muito na modelo que se tornou garota de programa

Minha gente, Camila sabe que ganhou o respeito do Brasil depois de seu papel incrível em ‘Verdades Secretas’. A atriz contou que gosta de ser lembrada pelos seus papéis e quer que suas personagens sejam maiores do que ela, assim como aconteceu com Angel.

“Eu até prefiro que me chamem pelo nome da personagem do que pelo meu. Nunca tive a pretensão de que a Camila Queiroz fosse maior que as suas personagens. Quero sempre que as minhas personagens sejam maiores que eu. Então, quero mais é que me chamem de Angel, me chamem de Mafalda, me chamem de Vanessa, de Anita… Sempre vou trabalhar para que as minhas personagens sejam maiores que eu”, contou relembrando grandes papéis que viveu dentro da TV Globo.

Hoje, Camila já não faz mais parte da emissora, mas garante que quer que seus papéis sejam lembrados com tanta vivacidade quanto Angel, personagem que ensina até hoje coisas importantes para Camila.

“Ela me inspira. Sempre disse que ela me ensinou muito sobre mim mesma, sobre ousadia, coragem… Então não tem como, sempre que eu me monto um pouco mais ou me produzo mais, as pessoas falam que eu estou de Angel. A gente viveu momentos muito intensos juntas, então com certeza é uma personagem que me traz muita força e ousadia”, disse.

Ainda dá tempo de sentir saudade da personagem icônica? Porque eu morro de vontade de rever essa trama maravilhosa.