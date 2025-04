Camila Pudim viraliza com vídeo inspirado em Cinderela e soma mais de 9 milhões de views em menos de um dia

Mais um sucesso da Pudim! A criadora de conteúdo acaba de conquistar uma nova viralização com um vídeo criativo e super produzido que soma mais de 9,4 milhões de visualizações em menos de 20 horas – são mais de 5,5 milhões no TikTok e 3,9 milhões no Instagram!

Confira o vídeo:

Na produção, Camila Pudim se transforma em oito personagens diferentes do filme Cinderela, dublando cenas icônicas para contar a história do clássico através de maquiagens elaboradas e transições que impressionam. Foram seis dias de trabalho intenso até a gravação final – e o resultado fala por si só: um conteúdo envolvente, cheio de técnica e carisma.

Conhecida por transformar os mais diversos temas em grandes virais, Camila Pudim soma mais de 25,8 milhões de seguidores no TikTok e 6,2 milhões no Instagram. Seus conteúdos frequentemente viralizam ao unir criatividade, domínio técnico e muito bom humor.