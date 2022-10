Camila Morgado diz que não tem redes sociais por causa das críticas

Atriz disse, em entrevista ao podcast ‘Papo de Novela’, que um trabalho antigo gerou muitas críticas nas redes

Eu poderia dizer para Camila deixar tudo e não ligar para as críticas nas redes sociais, mas só ela sabe o que passa, não é mesmo? Camila Morgado revelou não ter redes sociais por conta das críticas que recebeu em um trabalho antigo. Em entrevista para o ‘Papo de Novela’ ela conta que ficou assustada ao ver os comentários sobre ‘A Casa das Sete Mulheres’.

“Uma vez, em ‘A Casa das Sete Mulheres’, fui dar uma pesquisada e falaram tantas coisas difíceis de ler… Fiquei tão assustada que fiz um pacto comigo: não vou ler mais, caso contrário, não vai ser um lugar bom para mim como atriz. Quero desempenhar meu trabalho, estudar…”, contou a atriz.

A musa não deixou de dizer que as críticas fazem parte do seu trabalho. “Não sou contra […] Mas isso não é o que me motiva. O que me motiva é o amor pelo meu trabalho, tentar desenvolver uma linha, um arco dramático, uma reflexão”, disse.