Câmera de segurança flagra a boneca conhecida como Annabelle se mexendo sozinha  

A boneca, que é considerada amaldiçoada, foi filmada de forma que aparenta fazer movimentos singelos com a cabeça e com a mão esquerda.

Minha gente, socorro! Tenho certeza que todos vocês, se não assistiram ao menos um dos três filmes que foram inspirados nela, pelo menos já ouviram falar da tão famosa boneca Annabelle, não é mesmo? Pois bem, já há algum tempo, ela vem intrigando alguns pesquisadores em Chester, na Inglaterra.

Recentemente, a boneca, que originalmente é conhecida por Grace Doll e que desde a morte de seus donos, Ed e Lorraine Warren, está trancada em um quarto do My Haunted Hotel, foi capturada por uma câmera de segurança se movimentando sozinha.

Grace, que fica presa dentro de uma caixa entrelaçada com correntes, foi flagrada pela câmera de forma que pareceu fazer movimentos singelos com a cabeça e com a mão esquerda.

Diante desse ocorrido, em entrevista ao Cheshire Live, o pesquisador Danny Moss, que o considera um grande avanço para os estudos das atividades paranormais, relata que ter esse tipo de provas é uma forma de fazer com que as pessoas aceitem que existem coisas que ainda não podemos explicar.

“Tenho investigado a boneca nos últimos cinco anos e vi ela produzir algumas das melhores evidências no campo paranormal. Mas agora registrar com a câmera ela se movimentando é um momento especial. Sempre haverá ceticismo quando se fala de algo paranormal. E com razão, mas quando você captura algo assim, as pessoas precisam aceitar a possibilidade de realmente existirem coisas por aí que não podemos explicar“, relatou o pesquisador.

Por fim, Moss também relatou outra atividade paranormal da boneca a qual ele presenciou. Ele conta que em determinado dia estava observando o objeto, que é considerado amaldiçoado, e escutou a palavra “queimar”. Intrigado com o ocorrido, o profissional questionou o que a boneca gostaria de queimar e logo em seguida ela lhe respondeu: “seus olhos”.