Camarim utilizado por diretor para praticar atos íntimos era de Patrícia Abravanel 

Amooores, lembram que ontem contei para vocês sobre o diretor que foi pego em momento íntimo com outro funcionário dentro de um camarim do SBT? Pois bem, tenho novidades quentíssimas sobre esse assunto para trazer para vocês.

De acordo com o programa “mulheres”, o camarim que foi utilizado para realizar esses atos carnais foi o camarim da herdeira do SBT, a atual apresentadora do Programa Silvio Santos, Patrícia Abravanel.

“Foi o camarim da dona mesmo, da Patrícia Abravanel, onde aconteceu esse flagrante do diretor. O negócio engrossou muito lá dentro do SBT, tiveram diversas reuniões durante o dia de ontem, e foram reuniões que duraram assim ao longo prazo, viu? Coisa assim de durar mais que o expediente normal das 18h”, revelou o blogueiro e comentarista do programa Arthur Pires.