‘Calando a boca do povo’ Eliezer manda recado pra haters

Aiiii, gente! Eu to amando ver o povo fazendo retrospectiva do seu 2023 nas redes sociais. O ex-BBB Eliezer aproveitou para fazer a dela e também mandou um recado para todos que criticaram o seu relacionamento dele com a influenciadora Viih Tube.

“É o nosso amor que muita gente não acreditou, mas está aí calando a boca do povo”, escreveu ele.

O vídeo está recheado de imagens do casal e também com Lua, a filha deles. O influenciador e ex-BBB Eliezer comentou sobre a música dos dois “Olha Onde a Gente Chegou”, de Manu Bahtidão. “A nossa retrospectiva de 2023 e não teria trilha/música melhor do que essa para resumir nossa história né? É a nossa música”, escreveu ele.

“Te amo até o fim dos tempos e com você eu enfrento 2024, 2025, 2030… 2050 inteiro”, disse Eliezer para sua amada, Viih Tube.