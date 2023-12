Cada vez mais próxima do SBT, Globo libera Ana Maria Braga para gravar uma homenagem para Eliana

Genteeeee, vocês viram as belíssimas homenagens que a apresentadora Eliana recebeu no Programa Raul Gil neste sábado (230? E todas essas homenagens, o grande destaque foi de Ana Maria Braga. A nossa amada NaMaria não só mandou um beijo para o Raul Gil, como também fez um pedido muito especial para a colega de profissão. “Traz esse sorriso para perto de mim”, disse a apresentadora do Mais Você.

“Vou te contar uma verdade: admiramos a sua trajetória desde o Bom Dia e Cia. É uma carreira linda, que fica ainda mais bonita nessa época de festas”, disse a loira, ao lado de seu fiel papagaio, Louro Mané.

“Esse seu sorriso deixa uma marca de profissionalismo, dedicação e de carinho com o público. Quero te ver. Traz esse sorriso para perto de mim”, acrescentou ela. E vale lembra que Ana Maria trabalhou com Eliana na Record.