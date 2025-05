Caco Ciocler entra para o elenco de Vale Tudo

Genteee, estou aqui na minha academia me preparando para o aulão de spinning, quando minha amiga do Leme me manda um áudio falando sobre o Caco Ciocler.

Afastado das novelas desde que viveu o Gustavo em Pantanal (2022), o ator irá participar de mais um remake na TV Globo e entrará em Vale Tudo com um personagem inédito.

Ciocler vai interpretar Esteban, um namorado de Celina (Malu Galli). Na primeira versão da novela, ela não se envolveu com ninguém após ter ficado viúva. Segundo informações da coluna Play, do jornal O Globo, ele vai gravar suas primeiras cenas da novela das nove neste sábado (3).

Recentemente, o ator concluiu sua graduação em Biologia, curso ao qual se dedicou nos últimos anos.

A entrada de Caco Ciocler no folhetim faz parte de mais uma mudança feita pela autora Manuela Dias na história. Ela decidiu abordar a vida amorosa da irmã de Odete Roitman no remake.

Na versão exibida em 1988, Celina (Nathália Timberg) não teve nenhum relacionamento após a morte de seu marido –ela já começou a trama viúva–e dedicou sua vida a cuidar dos sobrinhos, Heleninha (Renata Sorrah) e Afonso (Cassio Gabus Mendes), enquanto tinha diversos embates com a irmã, Odete Roitman (Beatriz Seagall).

Além disso, Celina foi muito importante na ascensão social de Raquel (Regina Duarte), já que elas formaram uma sociedade para a protagonista montasse a Paladar –uma rede de restaurantes. Em troca, a madame pediu para que a cozinheira se afastasse completamente de Ivan (Antonio Fagundes), que estava casado com sua sobrinha na época.