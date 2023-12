Cacau Protásio ganhará indenização de R$ 80 mil do governo do Rio

Cacau Protásio foi parar na boca das fofoqueiras ao ter o seu nome envolvido em uma indenização de R$80 mil pelo Governo do Rio de Janeiro por danos morais. A determinação saiu em segunda instância diante do caso que aconteceu em 2019, quando ela sofreu ataques e ofensas racistas após a gravação do filme Juntos e Enrolados em um quartel do Corpo de Bombeiros no centro do Rio.

Os vídeos e áudios de bombeiros reclamando da gravação no local e fazendo comentários racistas, homofóbicos e gordofóbicos em relação à atriz e ao elenco passaram a circular na web e o caso chamou a atenção.

“Começaram a xingar, começaram a insultar e é muito doloroso ouvir”, contou Cacau Protásio ao Fantástico em 2019. “Eu conto história, conto ficção. Eu não mereço ser agredida. Assim como ninguém merece”, compartilhou a atriz nas redes sociais.