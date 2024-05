Cabeleireira de Madonna perde a paciência com fã após mensagem inusitada

A estilista e cabeleireira Kamilah, que trabalha na equipe da cantora Madonna, ficou incrédula com a ousadia de um fã nas redes sociais. A musa não deixou de dar um fecho em um dos fãs da cantora que pediu que ela conseguisse dois acessos VIP para o show da rainha do pop. Aloca!

“Olá Kamilah! Bem-vinda ao Brasil! Por favor, consiga dois acessos à área VIP do show da Madonna em Copacabana. Você pode deixar os convites com o concierge do hotel, em meu nome, e eu irei buscá-los. Eu amo muito Madonna e quero vê-la de perto”.

Então, Kamilah expressou sua reação ao receber a mensagem inacreditável. “Enquanto isso nas minhas DMs: não te conheço, homem! Fazer o quê? E eu posso o quê? Cai fora! Estou no trabalho! Não se deixe enganar pelo meu sorriso”, declarou.