Bruno Salomão, marido de Deborah, declara que a esposa é a única que bate de frente com Deolane

Em live, o “fofo” disse que as duas são amigas fora do reality

A Fazenda nem começou e o kikiki já corre solto diante as apostas do público sobre o melhor peão da temporada. O marido de Deborah Albuquerque aposta na esposa, claro, e ainda disse que ela é a única que pode bater de frente com Deolane. O “fofo” ainda diz que as duas são amigas, mas que só sai um vencedor do reality.

“Elas são conhecidas aqui fora, eles são amigas, mas só sai uma campeã e pelo que via Deolane ironizando o meme da Deborah a gente já viu que ela foi preparada, porque a deolane sabe que a única pessoa que pode enfrentar ela aqui fora nas votações se chama Deborah”, disse em live.

Sinto que vamos ter muita treta nessa edição da Fazenda, parece que tudo foi pensado para o barraco acontecer levando a audiência lá em cima. Amo!