Bruno Mars invadiu o Fortnite – e a música Bonde do Brunão estreou com tudo no Spotify!

Bruno Mars acaba de chegar ao Fortnite como o novo ícone do Fortnite Festival — mas o que roubou a cena mesmo foi o emote inspirado na dança do Bonde do Brunão! Sim, é isso mesmo: o Bruninho do Brasil virou referência global, com direito a skin “Estilo Bruninho” e tudo 🧢💛💚

E tem mais: o hit Bonde do Brunão acaba de estrear no Spotify! A faixa foi lançada depois da turnê de Bruno Mars no Brasil — que teve 15 shows em 5 cidades 😮‍💨 — e traz funk, bordões em português e homenagem explícita aos fãs brasileiros. O sucesso começou no TikTok, virou meme e agora virou música oficial da Temporada 9 do Fortnite Festival, com direito a capa verde-amarela e tudo 💚💛

Foto: Reprodução/X