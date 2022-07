Bruno Gagliasso comprou 20 toalhas do Lula

Esposa do ator, Giovanna Ewbank, revelou que em casa tem uma mala ceia de toalhas do candidato à presidência do Brasil

O que foi a participação de Bruno Gagliasso no ‘Quem Pode, Pod’? O muso revelou que comprou 20 toalhas estampadas com o candidato à presidência do Brasil, Lula. O presente foi dado para Fernanda Paes Leme e a esposa do ator, Giovanna Ewbank, ainda disse que em casa tem uma mala cheia de toalhas estampadas. “O presente para todos vocês, pra quem não está vendo é uma toalha do Lula que viralizou. Tem uma mala dessa toalha lá em casa”, disse Giovanna. Bruno ainda conta que comprou 20 toalhas com o rosto de Lula estampado e dá de presente para os amigos. “Comprei 20 toalhas”, disse. Amigo que é amigo, faz isso, né? Sensato ele!