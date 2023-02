Bruno Gagliasso aprova Amanda e Cara de Sapato

Gio e Bruno estavam assistindo o reality da Globo e flagraram o momento romântico entre os dois participantes

Longe de toda folia do carnaval, Bruno Gagliasso e Gio Ewbank curtiram a folia dentro de casa vendo o BBB 23. Os dois disseram que shippam Cara de Sapato e Amanda ao flagrar os dois juntos na casa. No momento do vídeo só dois declararam seu amor um pelo outro. Fofo, né?

O que parece é que toda edição teremos um casal de sucesso, assim como foi Jade Picon com Paulo André. Esperando ansiosa o dia que o nosso lutador de MMA vai chegar chegando em Amanda.