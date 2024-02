Bruno Fagundes sente atração por mulheres, mas no quesito sexo prefere homens

Genteeeee, fiquei de queixo caído com essa declaração do ator Bruno Fagundes que, confessou que apesar de já ter ficado com mulheres, deixou de “praticar” porque prefere ter relações sexuais com homens — lembrando que Bruno é homossexual assumido e namora o também ator Igor Fernandes.

“Já fiz muito, pegava muitas [mulheres]… Namorei meninas e tenho várias mulheres que sou absolutamente atraído, só não prático porque eu performo melhor ficando com caras.”

O artista ainda citou a cantora britânica Dua Lipa como exemplo de uma mulher com quem ele ficaria, durante uma entrevista ao podcast Bagaceira Chique, apresentado por Luciana Gimenez. “Se a Dua Lipa chegasse pra mim e falasse ‘bora’, eu ia na hora”.

Fagundes também revelou mais alguns detalhes de sua intimidade. Ele disse ser adepto de brinquedinhos no sexo e que “pode” frequentar casa de swing como uma forma de “investigar” a própria sexualidade.